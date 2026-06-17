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Casas de campo en venta en Rishon LeZion, Israel

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Casa de campo 7 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
Casa de campo 7 habitaciones
Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 7
Área 220 m²
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$4,25M
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Casa de campo 6 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
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Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 6
Área 165 m²
Exclusiva - Propiedad excepcional en el distrito de Colonia Americana de Rishon LeZion!!! Ca…
$4,92M
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