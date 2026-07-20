  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Beit vagan holyland

Barrio residencial Beit vagan holyland

Jerusalén, Israel
de
$2,624
;
8
Dejar una solicitud
ID: 38633
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    brhm prrh

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m avec 22m de terrasse au 14eme etage a kiriat yovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,43M
Barrio residencial Rare a la location maison avec piscine
Ra'anana, Israel
de
$13,776
Barrio residencial Appartement inedit et unique dans un emplacement de premier choix
Asdod, Israel
de
$606,800
Barrio residencial 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,58M
Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$2,89M
Está viendo
Barrio residencial Beit vagan holyland
Jerusalén, Israel
de
$2,624
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier rambam rishon lezion
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier rambam rishon lezion
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier rambam rishon lezion
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier rambam rishon lezion
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier rambam rishon lezion
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier rambam rishon lezion
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier rambam rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$685,520
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
de
$980,720
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 3 piEces tour lieber tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 piEces tour lieber tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 piEces tour lieber tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 piEces tour lieber tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 piEces tour lieber tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 piEces tour lieber tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 piEces tour lieber tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,90M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir