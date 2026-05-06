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Barrio residencial 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer

Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
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ID: 36068
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    J L Gordon, 46

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Pequeña calle tranquila entre Gordon y Ben Gurion 87m2 con ascensor para renovar Muy luminoso, cerca de tiendas y la playa Gran potencial ¡Para ser capturado!

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Tel-Aviv, Israel
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