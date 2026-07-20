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Barrio residencial Alerte bonne affaire vue mer imprenable a la marina dashdod

Asdod, Israel
de
$1,08M
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9
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ID: 38576
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Egoz, 17

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Asdod, Israel
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