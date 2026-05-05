  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv

Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 36303
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Melchet, 23

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Encantador apartamento con terraza en Shenkin distrito, Tel-Aviv Una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv, justo enfrente del parque Shenkin, en una de las zonas más animadas, buscadas y agradables de la ciudad. Características del apartamento : • Cómoda y luminosa planta baja • 57 m2 de interior • Terraza de 10 m2 • Mamad (habitación segura) Instalaciones cercanas: • Shenkin Parque justo enfrente de la calle Cafés, bares y restaurantes • Tiendas, tiendas de concepto y tiendas • Farmacias, supermercados y servicios esenciales • Cerca de Rothschild Boulevard • Transporte público muy accesible • Barrio vivo, artístico y amigable

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Duplex penthouse vue mer piscine 2 parkings cave
Herzliya, Israel
de
$8,450
Barrio residencial Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$10,20M
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$4,38M
Barrio residencial Superbe duplex dizengoff ben gurion mamad et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$3,65M
Barrio residencial Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$4,39M
Está viendo
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,38M
Nuevo proyecto residencial edificio boutique de 7 plantas, situado en una de las zonas más buscadas de Tel Aviv, A poca distancia se encuentra el Puerto de Tel-Aviv, el puerto deportivo, las playas, el parque Yarkon, Gan Ha Entrega prevista : Febrero 2027 Tipologías disponibles Apartament…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf sur raanana
Barrio residencial Projet neuf sur raanana
Barrio residencial Projet neuf sur raanana
Barrio residencial Projet neuf sur raanana
Barrio residencial Projet neuf sur raanana
Barrio residencial Projet neuf sur raanana
Barrio residencial Projet neuf sur raanana
Ra'anana, Israel
de
$4,88M
Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana , un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde, a tiro de piedra: Las m…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Neuf
Barrio residencial Neuf
Barrio residencial Neuf
Barrio residencial Neuf
Barrio residencial Neuf
Barrio residencial Neuf
Ascalón, Israel
de
$540,800
North Garden El tercer y último complejo creado en el distrito de Agamim de Ashkelon. El jardín norte es un complejo que consta de 10 edificios de 6 plantas, cada edificio que contiene sólo 15 apartamentos. Además, disfrutará de un jardín público y de instalaciones deportivas y fácil acceso …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir