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Barrio residencial Authentique maison arabe ein kerem

Jerusalén, Israel
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$3,28M
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11
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ID: 38851
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Ein Kerem, 74 Karma

Sobre el complejo

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Una propiedad excepcional, de rara belleza, se propone para la venta por primera vez. En el corazón del hermoso pueblo bucólico de Ein Kerem. Construcción típica de Ein Kerem: techos altos con vigas expuestas, una auténtica casa árabe. Dos casas independientes, cada una con su entrada independiente, se construyen en una parcela de 500 m2. Primera casa: 130 m2 habitable. Segunda casa: 138 m2 habitable. Precio: 10,000,000 #

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Jerusalén, Israel
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