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Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Asdod, Israel
de
$1,51M
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ID: 37884
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rambam

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¡El único nuevo programa que no es un truco! Una arquitectura vanguardista para esta residencia frente al mar en Ashdod: -8 pisos solamente -2 ascensores incluyendo uno de shabat - Entrada de lujo con conserje -En la zona residencial de Dalet, con vistas a las villas y frente al mar Beneficios: -3 metros de altura bajo techo -Sol 80/80 -10 metros lineales cocina - rodillos eléctricos Ático dúplex con piscina privada

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Asdod, Israel
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