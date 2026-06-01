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Barrio residencial Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion

Rishon LeZion, Israel
de
$2,59M
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ID: 36986
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Zeev Jabotinsky

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Venta exclusiva en el barrio Nevé Hadarim, apartamento de 4 habitaciones reformado de alto standing con gran terraza y vista abierta! Si usted está buscando para entrar en una vivienda que no requiere ningún trabajo — este es el apartamento que necesita. Amplio y luminoso apartamento de 4 habitaciones, 91 m2, en la octava planta en 9 en un edificio limpio y tranquilo. ✅ Gran terraza soleada de unos 18 m2 ✅ Exposiciones oeste-norte — brillante y aireado todo el día ✅ Renovación completa de alto nivel ✅ Parquet en todo el apartamento ✅ Master suite con baño y baño ✅ 2 ascensores ✅ Espacio de estacionamiento en el tabu ✅ refugio antiaéreo en el edificio ✅ Gastos de condominio cerca de 300 ✅ Impuestos municipales aproximadamente 1 050 por dos meses ? Gran ventaja: El edificio está en proceso avanzado de añadir mamad - todos los pagos ya realizados! Potencial de apreciación significativa y paz mental para el futuro. Apartamento perfecto para familias que buscan calidad de vida, buena ubicación y alojamiento listo para vivir. Precio de comercialización 2.590 000

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