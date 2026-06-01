Barrio residencial Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion

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Venta exclusiva en el barrio Nevé Hadarim, apartamento de 4 habitaciones reformado de alto standing con gran terraza y vista abierta!
Si usted está buscando para entrar en una vivienda que no requiere ningún trabajo — este es el apartamento que necesita.
Amplio y luminoso apartamento de 4 habitaciones, 91 m2, en la octava planta en 9 en un edificio limpio y tranquilo.
✅ Gran terraza soleada de unos 18 m2
✅ Exposiciones oeste-norte — brillante y aireado todo el día
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✅ Espacio de estacionamiento en el tabu
✅ refugio antiaéreo en el edificio
✅ Gastos de condominio cerca de 300
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El edificio está en proceso avanzado de añadir mamad - todos los pagos ya realizados!
Potencial de apreciación significativa y paz mental para el futuro.
Apartamento perfecto para familias que buscan calidad de vida, buena ubicación y alojamiento listo para vivir.
Precio de comercialización 2.590 000
Localización en el mapa
Rishon LeZion, Israel
Educación
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