  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Face au lac

Barrio residencial Face au lac

Ascalón, Israel
de
$694,200
1/6/26
$694,200
31/5/26
$692,250
;
10
Dejar una solicitud
ID: 37015
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento frente al lago con balcón soccah Magnífico apartamento de 4 habitaciones, espacioso y luminoso, que ofrece vistas sin obstáculos. Encantador edificio de 4 plantas Aire acondicionado central e individual en cada habitación Almacenamiento adyacente, estacionamiento privado

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$3,13M
Barrio residencial A ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$598,080
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Israel
de
$2,38M
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Netanya, Israel
de
$4,50M
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$996,800
Está viendo
Barrio residencial Face au lac
Ascalón, Israel
de
$694,200
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israel
de
$2,95M
Proyecto Zangville — Netanya Nuevo programa preventa en el corazón del centro Mordecai Khayat se complace en presentar un proyecto exclusivo situado en el centro de la ciudad de Netanya, en la muy tranquila y buscada Rue Zangville. Esta zona se beneficia de todas las ventajas del centro d…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Jerusalem arnona
Barrio residencial Jerusalem arnona
Barrio residencial Jerusalem arnona
Barrio residencial Jerusalem arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,74M
ARNONA RESIDENCIA PROYECTO - Ocupación: 30 Abril 2029. Proyecto residencial en Arnona. Dos edificios de 22 pisos Cerca de la calle Ein Guedi y cerca de la calle Hevron servida por tranvía. Gran variedad de amplios apartamentos de 3 y 5 habitaciones, estos edificios también incluyen mini-p…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Mostrar todo Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Asdod, Israel
de
$2,81M
Raro en la zona: villa de alta gama situada en una de las zonas más buscadas de Ashdod, a pocos pasos de la playa, en la segunda línea del mar. Una propiedad diseñada para ofrecer comodidad, privacidad y calidad de vida, ideal para una familia o una residencia excepcional. Superficie constr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir