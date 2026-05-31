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Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37651
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shlomo HaMelekh, 73

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*Nuevo ático en venta exclusivamente* *Abrir a la oficina* *Atico único en venta - Exclusivo mandato* Shlomo Ameleh Street 73 - Tel Aviv Ubicación conveniente Distrito: Ben Gurion Edificio: Edificio renovado Planta: 4a planta Tipo: Ático Superficie: 79 m2 + terraza 21 m2 Ascensor: ✅Aparcamiento : ❌Orientación: N-E-O Precio: *5 490,000 ILS* Para más detalles: Benjamin 052-6604099 Sidney 054-4862214

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