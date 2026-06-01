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Barrio residencial Bonne affaire rue dizengoff a 41 000 shekels du m

Tel-Aviv, Israel
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$4,25M
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ID: 36991
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Dizengoff, 222

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Venta exclusiva En el antiguo norte, cerca del mar y el complejo de Basilea muy popular Dizengoff Street (North Dizengoff, cerca de la calle Hatanya) En un edificio bien mantenido y seguro en el tercer piso Un luminoso y amplio apartamento de 102 m2, orientado al sur y oeste Dividido en 2 apartamentos reformados y actualmente alquilados. Cada apartamento tiene 2 habitaciones, generando un ingreso de 13.500 NIS Una mamá está disponible en el edificio

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