Barrio residencial Bonne affaire rue dizengoff a 41 000 shekels du m

Venta exclusiva En el antiguo norte, cerca del mar y el complejo de Basilea muy popular Dizengoff Street (North Dizengoff, cerca de la calle Hatanya) En un edificio bien mantenido y seguro en el tercer piso Un luminoso y amplio apartamento de 102 m2, orientado al sur y oeste Dividido en 2 apartamentos reformados y actualmente alquilados. Cada apartamento tiene 2 habitaciones, generando un ingreso de 13.500 NIS Una mamá está disponible en el edificio