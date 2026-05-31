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Barrio residencial Bureaux a louer emplacement strategique a lentree de har hotzvim

Jerusalén, Israel
de
$20,700
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Barrio residencial Bureaux a louer emplacement strategique a lentree de har hotzvim
1
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ID: 37602
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    A S Artom, 9

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Oficinas en alquiler en Jerusalén, idealmente ubicadas en la entrada de Har Hotzvim, a solo 100 metros a pie de paradas de autobús, en el eje central de Golda Meir. En un edificio boutique único y tranquilo con ascensores, superficie de 230 m2 bruto. Las oficinas están construidas y listas para entrar, con la máxima optimización del espacio y distribución funcional incluyendo una zona de recepción, mesas de trabajo, una sala de reuniones, una sala de comunicación, varias orientaciones, una zona de cocina y instalaciones sanitarias privadas. Posibilidad adicional de alquilar en las mismas superficies de 165 m2 en bruto y 117 m2 en bruto, con opción de montarlas para una superficie total de 282 m2 en bruto, o para alquilarlas separadamente según las necesidades del arrendatario. Alquiler: 90 m2, incluyendo cargas. Relación bruta/net entre los más atractivos y ventajosos de Jerusalén.

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Jerusalén, Israel
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