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Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37429
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaRav Kook, 14

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TO SELL 3 PARTS CALME AND PRESTIGIOUS THROUGH 2 PLAGE MINUTES, TEL AVIV Situado en una calle tranquila y prestigiosa a solo 2 minutos a pie de Royal Beach, este hermoso apartamento de 3 habitaciones es una verdadera joya. Ubicado en la primera planta elevada de un edificio bien conservado y totalmente renovado, ofrece techos de 3,4 metros que inundan el espacio con luz natural y encanto. Aspectos destacados: • 70 m2 de superficie + 5 m2 de terraza • Primera planta muy alta • 2 dormitorios (uno de los cuales es el Mamad – habitación segura) • 1 baño con bañera • techos de 3,4 metros • Estacionamiento subterráneo privado robótico • Edificio conservado, totalmente renovado con acabados de alta gama • Calle tranquila, cerca de la playa, los mejores restaurantes y tiendas de lujo • Vendido totalmente amueblado con electrodomésticos modernos Precio: 6.500,000 libras esterlinas Hablamos inglés, francés y hebreo

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