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Barrio residencial Proche de la mer

Ascalón, Israel
de
$692,250
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ID: 37456
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

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En Barnea, una hermosa 5 habitaciones cerca del mar, espacioso

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Ascalón, Israel
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