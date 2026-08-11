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Locales comerciales en venta en Tanzania

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Zanzibar
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Región de Zanzíbar Sur y Central
3
6 propiedades total found
Resort Secluded Gardens en Zanzibar, Tanzania
Resort Secluded Gardens
Zanzibar, Tanzania
Zanzíbar, Tanzania La boutique, elegante, encantador, hotel privado está situado en 5,9 hect…
$6,82M
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Hotel 222 m² en Paje, Tanzania
Hotel 222 m²
Paje, Tanzania
Área 222 m²
Número de plantas 8
Presale en la primera línea de la prima del océano.Desde el estudio 40 m2 hasta el ático rea…
$550,000
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De inversiones 42 m² en Paje, Tanzania
De inversiones 42 m²
Paje, Tanzania
Área 42 m²
Número de plantas 8
Presale en la primera línea de la prima del océano.Desde el estudio 40 m2 hasta el ático rea…
$90,000
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TekceTekce
Propiedad comercial 41 m² en Bwejuu, Tanzania
Propiedad comercial 41 m²
Bwejuu, Tanzania
Área 41 m²
Número de plantas 8
Presale en la primera línea de la prima del océanoDe 40m2 estudio a 800m2 ático realNuevo pr…
$90,000
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MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE en Sumbawanga, Tanzania
MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE
Sumbawanga, Tanzania
Área 147 000 m²
DETAILS MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE Discover an outstandin…
$4,00M
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RESORT FOR SALE (SOUTH BEACH) KIGAMBONI, DAR ES SALAAM en Dar es-Salaam, Tanzania
RESORT FOR SALE (SOUTH BEACH) KIGAMBONI, DAR ES SALAAM
Dar es-Salaam, Tanzania
Habitaciones 36
Área 80 573 m²
DETAILS Resort For Sale (South Beach) Kigamboni, Dar es Salaam Introducing South Beach…
$7,50M
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