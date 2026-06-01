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Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer

Hadera, Israel
de
$2,29M
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6
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ID: 37098
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Lakhish, 10

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Muy bonito apartamento de 4 habitaciones situado en la zona "Le Park" bastante francés. Vista del parque. Esta nueva zona tiene todas las ventajas: escuelas, parque, centro comercial... Muy amplia terraza de 28 m2. Planta alta con vista al mar. 2 baños. 1 estacionamiento. Cuatro ascensores.

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Hadera, Israel
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