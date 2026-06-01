  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Holyland bait vagan

Barrio residencial Holyland bait vagan

Jerusalén, Israel
de
$1,25M
1/6/26
$1,25M
31/5/26
$1,24M
;
13
Dejar una solicitud
ID: 37145
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    brhm prrh

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el corazón de Bait Vagan, la nueva fase del complejo Holyland está finalmente disponible, con una amplia selección de apartamentos de las 3 habitaciones al ático y planta baja.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$3,41M
Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
de
$4,05M
Barrio residencial
Ra'anana, Israel
de
$7,15M
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$658,600
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Está viendo
Barrio residencial Holyland bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,25M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Jerusalén, Israel
de
$2,848
En el centro de Jerusalén, en el nuevo distrito de Kiryat Haleom, a 2 minutos a pie de la ciudad cinematográfica. Frente a Gan Saker, hermosas 3 habitaciones de 89 m2 con balcón, hermosa vista, muy bonito salón lleno de sol. 2 baños, bodega y aparcamiento. Sin cargo
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Duplex de standing dans le vieux nord
Barrio residencial Duplex de standing dans le vieux nord
Barrio residencial Duplex de standing dans le vieux nord
Barrio residencial Duplex de standing dans le vieux nord
Barrio residencial Duplex de standing dans le vieux nord
Mostrar todo Barrio residencial Duplex de standing dans le vieux nord
Barrio residencial Duplex de standing dans le vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$2,39M
Duplex de lujo en el Viejo Norte! En una ubicación ideal en el Viejo Norte, en el extremo norte de la calle Sokolov, a pocos pasos del parque, el puerto, cafés, restaurantes y transporte público – hermoso dúplex de 4 habitaciones en venta! 100 m2 de espacio habitable + gran terraza solarium …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Mostrar todo Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Netanya, Israel
de
$6,82M
¡Excelencia en vivo en Netanya! Mardochee Khayat le invitamos a descubrir nuestro excepcional proyecto residencial, situado en el corazón del popular distrito de Nat 600 en Netanya. Disfrute de una ubicación privilegiada, a pocos pasos de las playas gracias al nuevo ascensor de la playa de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir