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Barrio residencial Dans la city appartement 4 chambres

Ascalón, Israel
de
$624,800
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8
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ID: 37473
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Eli Cohen

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Cerca del mar, Barrio de la ciudad, cerca de tiendas

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Ascalón, Israel
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