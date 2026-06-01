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Barrio residencial Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36940
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Dizengoff

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Unico dúplex 5 habitaciones en el corazón de Tel Aviv – Bograshov Situado cerca de la playa y las animadas calles del distrito de Bograshov, este dúplex ofrece un ambiente de vida ideal entre dinamismo urbano y serenidad. 5 piezas 4 habitaciones 2 baños 3 aseos 4a y 5a planta 135 m2 salón + 58 m2 terraza Aparcamiento Cave Precio: 11.500.000 Nis Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita!

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Tel-Aviv, Israel
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