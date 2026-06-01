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Barrio residencial Michkenot haouma prix en baisse

Jerusalén, Israel
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ID: 37357
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Abba Eban, 16

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PRECIOS EN BAY! en Michkenot Haouma, cerca de la estación central y del centro de la ciudad, cerca de transporte y tiendas, en una residencia de lujo con vistas al paseo marítimo, magnífico apartamento 5.5 habitaciones en excelente estado, espacioso, incluyendo una mamá, balcón con vista abierta, 4 plazas de aparcamiento privado, y 2 grandes bodegas. Exclusiva Hadassa, agencia Takam.

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