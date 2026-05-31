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Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem moshava germanit

Jerusalén, Israel
de
$3,000
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10
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ID: 37642
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Emek Refaim, 42

Sobre el complejo

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Edificio clasificado, situado en una calle tranquila y verde. Apartamento único con auténtico carácter de Jerusalén: techos altos, luminoso y espacioso. Primer piso. • 3 piezas + entresuelo • Aproximadamente 60 m2 • 1 baño • Sin muebles, excepto nevera, vitrocerámica, horno y armario

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Jerusalén, Israel
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