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Barrio residencial Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36878
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot HaZionut, 3

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Venta en Exclusivo En 3 Zion Boulevard Street, una dirección de prestigio y muy solicitada. Un apartamento único, espacioso y luminoso! En la 5a planta, este apartamento goza de excelente tráfico en cuatro ejes! Un apartamento de 5 habitaciones con gran potencial y arreglo ideal. Superficie construida de 146,5 m2 Se añadirá un balcón de 12 m2 + una mamá de 9 m2. ¡Comisión tomada! Un edificio de lujo íntimo de sólo 6 apartamentos. 2 plazas de aparcamiento privadas. Ascensor Vivienda en el edificio

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