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Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya

Netanya, Israel
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$3,99M
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ID: 36646
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Israel Zangvil, 39

Sobre el complejo

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Proyecto Zangville — Netanya Nuevo programa preventa en el corazón del centro Mordecai Khayat se complace en presentar un proyecto exclusivo situado en el centro de la ciudad de Netanya, en la muy tranquila y buscada Rue Zangville. Esta zona se beneficia de todas las ventajas del centro de la ciudad: • Tiendas, restaurantes y el cercano Kikar a pie • Escuelas, centros comunitarios y sinagogas accesibles a pie • Playas a pocos minutos • Entorno familiar, cerca de todo, sin compromiso en la tranquilidad Boiron — El Alto Permanente como firma El proyecto es desarrollado por Gaby Boiron, un reconocido fabricante israelí: • Acabados de alta gama • Una calidad irreprochable de la construcción • Edificios modernos y sostenibles • Excelente reputación con clientes de habla francesa Cada apartamento está diseñado para ofrecer comodidad, elegancia y valor real del patrimonio. Calendario " Garantías • Inicio de la construcción : Junio 2026 • Entrega : Julio 2028 • Garantía bancaria completa • Precios garantizados sin indexación Cada apartamento se vende con estacionamiento Método de arreglo • 7% en firma • 13% – Junio 2026 • 41% – 6 meses antes de la entrega clave • 29% — 1 mes antes de entregar las llaves • 10% - en la entrega de llaves (julio 2028) Una ubicación premium Un fabricante de referencia Venta anticipada a precios ventajosos Inversiones seguras The Agencies® Especialista de habla francesa en nuevos proyectos en Israel

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Netanya, Israel
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