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Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare

Tel-Aviv, Israel
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$7,48M
6/5/26
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ID: 35765
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nisim Aloni, 10 zmrt G

Sobre el complejo

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Excepcional – Mini Ático de Lujo en Tel Aviv Situado en el piso 24 de la prestigiosa torre Migdal One, en el corazón del atractivo parque Tzameret, este exclusivo mini-penthouse ofrece un estilo de vida raro y exclusivo. 7 habitaciones 380 m2 de servicios de lujo Dos terrazas: • 40 m2 • 12 m2 Decorada con refinamiento por un arquitecto interior, cada detalle ha sido diseñado para combinar elegancia, comodidad y modernidad. Gran edificio : • Guardia 24 horas • Piscina • Sala de deportes 4 plazas de aparcamiento 2 bodegas Una propiedad rara en el mercado, destinada a una clientela que busca prestigio, espacio y una ubicación excepcional en Tel Aviv. Inglés

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Tel-Aviv, Israel
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