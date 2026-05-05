  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer

Barrio residencial Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer

Asdod, Israel
de
$1,35M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 36396
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Kinor

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento 5 habitaciones transformadas en 4 en venta en Ashdod en el nuevo barrio "MAR". 4 metros de altura bajo techo, aire acondicionado aparcamiento, terraza de 30 m2 vistas al mar. Planta alta en una residencia con 3 ascensores incluyendo uno de Shabat cerca del mar, escuelas, autobuses,

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
de
$10,500
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$5,48M
Barrio residencial Appartement dexception
Jerusalén, Israel
de
$1,40M
Barrio residencial Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Ra'anana, Israel
de
$5,39M
Está viendo
Barrio residencial Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Asdod, Israel
de
$1,35M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$5,61M
¡Nuevo para venta exclusiva! 30 Sheinkin Street (La esquina de Yohanan Hasandler Street) Bienes excepcionales Luminoso apartamento de 2 dormitorios renovado con arreglo óptimo! 64 m2 de espacio habitable + 4 m2 de terraza soleada Segundo piso ¡En un edificio de lujo con ascensor! El apartam…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Mostrar todo Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israel
de
$1,66M
PARA LA VENTA Vista marítima eterna • Planta alta • Decoración arquitectónica Situado en una de las zonas más buscadas de Bat Yam, cerca del mar, tiendas y transporte, este excepcional mini-penthouse ofrece un ambiente de vida de alta gama, luminoso y elegante, con vistas panorámicas y sin…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Habiter a ir yamim haradasha
Barrio residencial Habiter a ir yamim haradasha
Barrio residencial Habiter a ir yamim haradasha
Barrio residencial Habiter a ir yamim haradasha
Barrio residencial Habiter a ir yamim haradasha
Netanya, Israel
de
$2,86M
Proyecto Nueve en Netanya.Savyon Una nueva dirección excepcional, entre ciudad y naturaleza Cerca del mar y centros comerciales, descubrir Savyon, una residencia excepcional hecha por uno de los mayores constructores de Israel. Ubicación ideal: junto al PIANO e Ir Yamim, entre el dinamism…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir