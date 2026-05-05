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Barrio residencial Nouveau projet boutique standing

Jerusalén, Israel
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ID: 36368
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Asher Viner

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Estamos encantados de presentar nuestro nuevo producto exclusivo en el prestigioso barrio Arnona de Jerusalén. En el proyecto de tienda "Bustan Arnona" compuesto de sólo 6 plantas con 22 apartamentos en el edificio. Último ático 4 habitaciones de 139m2 + 54.5m2 de terrazas soucca. El diseño interior y exterior ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer un estilo de vida moderno y confortable, manteniendo intacto el ambiente tranquilo y verde del barrio. Los apartamentos son espaciosos y luminosos, con acabados de alta gama y comodidades de última generación. El ático cuenta con dos plazas de aparcamiento y una bodega subterránea. El ático tiene una enorme terraza Soucca, ideal para disfrutar de la vista panorámica de Jerusalén. El distrito de Arnona es el lugar ideal para familias, parejas jóvenes y profesionales que buscan paz y comodidad. Con sus numerosos espacios verdes, tiendas locales y excelentes escuelas, Arnona es uno de los barrios más populares de Jerusalén. No te pierdas esta oportunidad única para ofrecerte un hogar de ensueño en una de las zonas más bellas de Jerusalén. Contacta con nosotros ahora para obtener más información sobre este producto exclusivo. Entrega inmediata

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