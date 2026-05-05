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Barrio residencial 3 5 pieces a vendre immeuble neuf avec ascenseur balcon parking et cave

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36288
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Druyanov, 6

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En una pequeña calle cerca de Bograshov/Frishman y la playa, en un nuevo edificio, apartamento de 3,5 habitaciones con una superficie habitable de 85 m2 con un bonito balcón en la calle. Apartamento con mamá, dos dormitorios y un medio dormitorio adicional (oficina, dormitorio infantil), agradable salón y balcón. 3,5 habitaciones, 85m2, balcón, 2a planta, ascensor, parking, mamá, 2 baños, bodega (6m2). 6.500.000

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Tel-Aviv, Israel
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