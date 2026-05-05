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Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf

Tel-Aviv, Israel
de
$3,55M
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ID: 36275
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bograshov, 43

Sobre el complejo

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En la calle Bograshov, cerca del centro de Dizengoff, en un edificio renovado, ático dúplex de 4 habitaciones de 100m2 con 2 baños y una terraza de 70 m2 Planta 4 : 3 dormitorios incluyendo un master, 2 baños 5a planta: salón + cocina con enorme terraza de 70m2 con vista SPLENDIDE Ascensor a dos pasos

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Tel-Aviv, Israel
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