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Barrio residencial Netanya

Netanya, Israel
de
$777,400
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ID: 36489
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Sobre el complejo

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Rue Emmanuel Mol/Nitza, 2a línea de mar, balcón, tranquilo, luminoso, amplio salón, ascensor, sótano, parking.

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Netanya, Israel
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