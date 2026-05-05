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Barrio residencial Projet tower premium

Nahariya, Israel
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$635,440
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ID: 36468
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya
  • Dirección
    Wolfson

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TOWER PREMIUM Apartamentos 4 y 5 habitaciones Entrega prevista para junio 2027 De 1.880.000 NIS Ingresos mensuales inmediatos de la firma Fabricante de venta directa sin honorarios de agencia

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Nahariya, Israel
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