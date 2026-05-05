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Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne

Gan Yavne, Israel
de
$3,82M
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20
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ID: 36442
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Pueblo
    Gan Yavne

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Villa de lujo en venta en Gan Yavne En una parcela de 500 m2, villa con piscina 8 metros por 4 metros. En la planta baja salón cocina y mamada y en la primera planta 4 dormitorios 2 baños y una terraza Villa excepcional a pocos minutos de Ashdod, no grave abstenerse Por favor.

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Gan Yavne, Israel
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