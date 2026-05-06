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Barrio residencial Superbe 100 m a deux pas de la mer avec parking et ascenseur

Tel-Aviv, Israel
de
$5,70M
;
10
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ID: 35632
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Zlatopolski, 7

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Venta exclusiva En la prestigiosa calle Halperin Cerca del mar, en una calle tranquila y agradable entre Ben Yehuda y el mar. En un edificio bien mantenido de sólo 6 apartamentos. En la primera planta, orientada al sur Apartamento de 103 m2 Para ser renovado con posibilidad de transformarse en 4 habitaciones. Exposición triple Ascensor Vivienda en el edificio Espacio de estacionamiento en el sótano

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Tel-Aviv, Israel
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