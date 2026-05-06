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Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite

Netanya, Israel
de
$1,50M
;
6
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ID: 36202
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kikar HaAtzmaut

Sobre el complejo

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Situación del proyecto Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto Jabotinsky es un edificio boutique situado estratégicamente a 7 minutos a pie del famoso kikar y a 6 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad Características del proyecto El proyecto incluye varios apartamentos de 3 habitaciones a 5 habitaciones, así como 2 áticos con terraza. Exterior de piedra natural Cuatro apartamentos por piso El edificio estará equipado con un doble vestíbulo con una altura de techo de 5 metros y diseñado por el arquitecto 2 ascensores incluyendo un chabbatic plaza de aparcamiento subterráneo Cuestión a finales de diciembre de 2027 Garantía bancaria Características del apartamento Apartamento de 3 habitaciones con una superficie de 91 m2 más una terraza de 12.5m2 Apartamento de 4 habitaciones con una superficie de 108 m2 más una terraza de 12.5m2 Apartamento de 5 habitaciones con una superficie de 130 m2 más una terraza de 25,5m2 Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado central Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de cualidades Cocina personalizable Tiendas eléctricas en toda la casa Para más información contactar Mardochee Khayat 05233621

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Netanya, Israel
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