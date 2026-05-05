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Barrio residencial Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$5,78M
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ID: 36339
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKovshim, 45

Sobre el complejo

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A sólo 200 metros del mar. Un proyecto residencial único con diseño contemporáneo de alta gama. A pocos minutos a pie de la playa, el zoco HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard y el icónico distrito Neve Tzedek. Project Highlights: • Sólo 58 unidades: privacidad y exclusividad • Permisos de construcción obtenidos • Entrega prevista en 60 meses • Garantía bancaria – Descuento bancario • Construcción liderada por Yaron Tivat, reconocido experto en industria • Parcela ajardinada interior de 200 m2 diseñada por un reconocido arquitecto paisajista • Fachada de hormigón bruto y acabados de alta gama • Sala de entrada de diseño con 4 ascensores panorámicos con vistas al patio Ejemplos de apartamentos disponibles: • 75 m2 + 15 m2 de terraza, vista al mar desde 7 500 000 • 69,5 m2 + 12,5 m2 de terraza desde 6 900 000 • 54 m2 + 7 m2 de terraza, vista al mar desde 5 300 000 • 99 m2 + 14 m2 de terraza, vista al mar desde 10 600 000 • 96 m2 + 44 m2 de terraza desde 13 000 000 Muchos otros apartamentos hasta 123m2 + 40m2 terraza

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Tel-Aviv, Israel
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