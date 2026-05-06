  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway

Barrio residencial Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway

Bat Yam, Israel
de
$2,99M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 35724
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
PRE VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMERCES. EMPLACEMENT IDEAL. MAGNIFIQUE PROJET NEUF DE SEULEMENT 6 ETAGEs. BELLES TERRASES.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Tel-Aviv, Israel
de
$1,34M
Barrio residencial Magnifique
Ascalón, Israel
de
$952,000
Barrio residencial Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ascalón, Israel
de
$629,000
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Hadera, Israel
de
$2,29M
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Ascalón, Israel
de
$425,000
Está viendo
Barrio residencial Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
de
$2,99M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$952,000
En Barnea, 5 habitaciones renovadas y transformadas con vistas al mar
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
Barrio residencial Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
Barrio residencial Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
Barrio residencial Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
Barrio residencial Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
Barrio residencial Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
de
$10,500
Gran duplex 190 m2. Nivel 1: salón muy grande, cocina, 2 dormitorios, mamada, 2 baños. Nivel 2: 2 dormitorios, 1 cuarto de baño y juegos / esquina. Ascensor y estacionamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Mostrar todo Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$1,97M
Nuevo Exclusivo Una casa en Barna en Zvi Segal Street Tierra de aproximadamente 550 metros cuadrados Construido alrededor de 320 metros cuadrados con vivienda de alquiler de aproximadamente 106 metros cuadrados 4 dormitorios en la planta superior y sótano otra habitación no incluye alojamien…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir