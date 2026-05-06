  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv

Barrio residencial Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$8,05M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 35675
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shenkin, 15

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Exclusivo proyecto situado en una de las calles más populares de Tel Aviv, combinando encanto local y posición moderna. Dirigida por Gorel y diseñada por Lior Ben Dov Architects, con un alto nivel de demandas y acabados. Características clave: Arquitectura elegante y planes optimizados Amplias apartamentos con terrazas Mamad en cada unidad Proyecto íntimo con beneficios premium Typologies: *3 y 4 piezas *Apartamento jardín * Ático con techo privado y piscina Ubicación excepcional: A pie de Rothschild, Carmel Market (150 m), el mar y los lugares de vida Siguiente comienzo Pago flexible En resumen: un proyecto raro, ultracentral con posicionamiento premium y fuerte potencial patrimonial.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
de
$3,90M
Barrio residencial Haut standing
Ascalón, Israel
de
$537,200
Barrio residencial Maison arabe
Jerusalén, Israel
de
$17,00M
Barrio residencial Immeuble neuf avec parking
Jerusalén, Israel
de
$1,01M
Barrio residencial Nouveau projet a katamon jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,79M
Está viendo
Barrio residencial Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$8,05M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$5,61M
¡Nuevo para venta exclusiva! 30 Sheinkin Street (La esquina de Yohanan Hasandler Street) Bienes excepcionales Luminoso apartamento de 2 dormitorios renovado con arreglo óptimo! 64 m2 de espacio habitable + 4 m2 de terraza soleada Segundo piso ¡En un edificio de lujo con ascensor! El apartam…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,32M
Hermosas 3 habitaciones renovadas en el corazón de Lev Tel Aviv. 2 minutos a pie del prestigioso bulevar Rothschild, a 7 minutos a pie de la playa. Tranquilo y luminoso, ascensor hasta el suelo. Acceso para discapacitados. Perfecto para una familia, propiedad de alquiler, residencia secundaria
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$8,20M
En la frontera de Bat Yam y Tel Aviv, a pocos minutos a pie de la playa y la línea de tranvía, el proyecto HaGiborim ofrece dos modernas torres residenciales que combinan prestigio, confort y arquitectura de durabilidad. Arquitectura y diseño Diseñado por Bar Orian Architects y Dana Oberson…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir