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Barrio residencial Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod

Asdod, Israel
de
$811,200
;
8
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ID: 36399
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rambam

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Situado en Moshe Dayan frente a Ashdod Yam Park y el mar, apartamento particularmente espacioso y luminoso. Muy buscada ubicación, raro producto, 2 pasos de todo : Ciudad, Marina, mar, tiendas, medios de transporte.

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Asdod, Israel
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