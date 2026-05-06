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Barrio residencial Appartement de luxe a louer a jerusalem waldorf astoria

Jerusalén, Israel
de
$30,000
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11
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ID: 35529
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shlomo HaMelekh

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Waldorf Astoria – Residencias de Lujo, Jerusalén En una de las residencias más prestigiosas de Jerusalén 4 piezas 3 suites completas 2 salones 2 cocinas 250 m2, totalmente amueblado de alto standing Balcón Aparcamiento Servicio de Seguridad (guardian) prestigioso vestíbulo Precios incluyendo cargos (Vaad Bayit)

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Jerusalén, Israel
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