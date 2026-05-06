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Barrio residencial Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
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6/5/26
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ID: 35666
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Yosef Nedava, 39

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Venta – Magnífico piso reformado de 5 habitaciones (105 m2 net) con una hermosa terraza de 20 m2, en la 2a planta de un edificio bien mantenido, sin ascensor. El apartamento se distingue por su brillo, su calma y su perfecta distribución de espacios: salón agradable, cocina moderna, suite parental y otras tres cómodas habitaciones. Situado en las inmediaciones de escuelas, tiendas, sinagogas y la comunidad francófona, ofrece una calidad de vida ideal para una familia. ¿? Nedava Yossef 20 – Pisgat Zeev, Jerusalén ?? Disponible dentro de 6 meses.

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