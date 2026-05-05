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Barrio residencial Maison arabe

Jerusalén, Israel
de
$16,90M
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6
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ID: 36501
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaPalmach, 1

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Auténtica casa árabe 720/1000 m2, un montón de carácter, jardín, terraza, techos altos de cúpula, gran terreno, magnífica vista al techo, 8 plazas de aparcamiento privado.

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Jerusalén, Israel
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