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Barrio residencial Projet neuf a bat yam

Bat Yam, Israel
de
$2,70M
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6
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ID: 36159
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

Sobre el complejo

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Proyecto U Bat Yam Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto en Bat Yam: Los U Tours Un proyecto excepcional en el corazón de Ramat HaNasi Bienvenidos a Tours U, dos majestuosos torres de 31 pisos, acompañados por un complejo comercial y de ocio que pronto se convertirá en el icono de Bat Yam. Estas torres han sido cuidadosamente planificadas y diseñadas en cada detalle, combinando diseño urbano moderno y funcionalidad ejemplar, para crear el apartamento perfecto, exactamente como soñaste. Entrega prevista: 2030 de junio • Garantía bancaria completa • Método de solución: • 20% en firma • 80% cuatro meses antes de la entrega clave • Indización de cajas: 3% anual acumulativo, apoyado por el promotor Una ubicación estratégica En el corazón de Israel, cerca de las carreteras principales, las torres U marcan la nueva puerta de entrada a Bat Yam. El proyecto está situado en el distrito renovado de Ramat HaNasi, a pocos minutos a pie de la estación de tren de Yoseftal y del tranvía ligero. Este creciente sector combina modernidad, calidad de vida y accesibilidad. Disfrutarás: • Acceso rápido a Tel Aviv y la autopista Ayalon • Parques verdes y proximidad directa al mar • Un centro comercial, cafeterías y restaurantes bajo su residencia • Escuelas, instituciones culturales y un moderno club residencial El concepto: un equilibrio perfecto Los paseos U proyecto combina armoniosamente residencial, comercio y educación. Dos pisos comerciales albergarán tiendas, cafeterías y servicios cercanos, creando una experiencia urbana fluida y animada. A pocos pasos de distancia, un gran centro comercial y zonas de ocio ofrecen un ambiente de vida ideal para toda la familia. El club ha sido diseñado especialmente para la comodidad y el bienestar de los residentes, mientras que las escuelas, parques e instituciones culturales circundantes proporcionan una vida cotidiana práctica e inspiradora. Porque los niños siempre vienen primero, todo se piensa para su familia. Tipología de apartamentos • 3 habitaciones: 82 m2 + 8 m2 balcón • 4 habitaciones : 105 m2 + 15 m2 balcón • 5 habitaciones: 127 m2 + 15 m2 balcón Cada apartamento se vende con estacionamiento

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Bat Yam, Israel
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