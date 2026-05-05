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Barrio residencial Bon emplacement

Netanya, Israel
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ID: 36254
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Moshe Smilansky, 36

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Para independencia o inversión !!! En el corazón de la calle Natanya / Smilansky - oficina 30 m2, / 18 m2 neto, dividido en 2 oficinas ,1a planta + ascensor, immediat

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Netanya, Israel
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