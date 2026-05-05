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Barrio residencial Rare rdc 4 pieces avec jardin de 140m

Jerusalén, Israel
de
$1,55M
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5
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ID: 36292
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Bait VeGan, 42

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Pequeño edificio con solo 6 residentes, ascensor y aparcamiento privado. Apartamento 4 habitaciones – 100 m2 con terraza de 56 m2 y jardín privado de 96 m2 registrados en el catastro (Tabou). 3 orientaciones, amplio salón luminoso con amplia cocina, 3 aseos, mamada habitación, suite principal con ducha, aire acondicionado. ? 2 plazas de aparcamiento Además, el apartamento incluye una unidad independiente de unos 35 m2 (2,5 habitaciones) con ducha y cocina. Acceso directo desde el jardín a la unidad. ⚠️ Apartamento para renovar en parte

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Jerusalén, Israel
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