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Barrio residencial Beau 3 pieces renove avec balcon souccah

Jerusalén, Israel
de
$1,12M
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3
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ID: 36499
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Aza, 38

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En el corazón de Rehavia, calle Azza, cerca de tiendas, restaurantes y autobús: en la tercera planta sin ascensor, apartamento 3 habitaciones 70m2 espacioso completamente renovado, amplios dormitorios, 3 orientaciones, varios balcones pequeños incluyendo una hermosa soca, aire acondicionado en cada habitación, sótano común.

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Jerusalén, Israel
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