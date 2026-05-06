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Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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$2,80M
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ID: 35571
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bilu, 36

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Venta exclusiva Situado en la calle Bilu 36, en la zona del centro de la ciudad En un hermoso edificio preservado (hace unos 4 años) Estudio con entresuelo ¡Unico! Techos muy altos Superficie: 46 m2 más altillo de 17 m2. Planta baja: Cocina, baño y baño. El entresuelo incluye un armario y un espacio para lavadora, secadora y radiador eléctrico. El apartamento es renovado, luminoso y cómodo! Ventanas eléctricas

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Tel-Aviv, Israel
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