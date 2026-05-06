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Barrio residencial A vendre tel aviv rue ranak A deux pas de la plage gordon

Tel-Aviv, Israel
de
$1,86M
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10
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ID: 35978
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Motskin Avenue, 8

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Situado en una de las zonas más populares del centro de Tel Aviv, cerca de Gordon Beach y el paseo marítimo, este apartamento combina confort moderno, búsqueda de ubicación y servicios de calidad. Ranak Street goza de un ambiente residencial tranquilo mientras se encuentra a poca distancia de los icónicos cafés, restaurantes, hoteles y tiendas del paseo marítimo. Características de la propiedad: • Apartamento de 3 habitaciones – 80 m2 espacio habitable • Dos buenos balcones • Construcción nueva y bien cuidada • 5a planta con ascensor • Aparcamiento privado • Cámara de Seguridad (Mamad) • Fachada con triple orientación – brillo óptimo todo el día Precio solicitado: 5.490.0

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Tel-Aviv, Israel
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