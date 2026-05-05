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Barrio residencial 2 pieces a vendre excellent investissement

Tel-Aviv, Israel
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$811,200
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ID: 36290
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shlomo HaMelekh, 65

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En venta cerca de Frishman. 2 habitaciones de 36m2, 2a planta. Actualmente alquilado 5.000. Cerca de la playa. Precio: NIS 2 500 000.

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Tel-Aviv, Israel
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