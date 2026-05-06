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Barrio residencial Appartement a louer a mamilla

Jerusalén, Israel
de
$13,600
6/5/26
$13,600
5/5/26
$13,520
;
6
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ID: 35879
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Mamilla

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Villa 180 metros + 150 metros de espacio exterior 3 dormitorios 3 baños Aparcamiento Amueblado Aparcamiento en Waldorf 11000

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Jerusalén, Israel
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