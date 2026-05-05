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Barrio residencial Neuf

Ascalón, Israel
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$540,800
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ID: 36477
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

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North Garden El tercer y último complejo creado en el distrito de Agamim de Ashkelon. El jardín norte es un complejo que consta de 10 edificios de 6 plantas, cada edificio que contiene sólo 15 apartamentos. Además, disfrutará de un jardín público y de instalaciones deportivas y fácil acceso a la piscina municipal y una pista de tenis cercana. El complejo está situado cerca de varias instituciones educativas, un centro comercial, complejos recreativos y recreativos y cerca de las principales rutas de tránsito. Electricidad -trifa Preparación para un mini acondicionador de aire central Interfono de TV Puntos de comunicación: teléfono y televisión en cada habitación Cambios en las habitaciones Preparación para ventilador de techo en las habitaciones Un interruptor en la entrada para encender y apagar toda la iluminación de la casa Tiempo para un radiador eléctrico Sistema de apartamentos para monitorear y controlar el consumo de electricidad Puertas interiores de calidad Tiendas eléctricas (sin incluir baños y baños) Plaster de cerámica En los apartamentos de 3 habitaciones - en las habitaciones secas, cerámica de granito 60/60 En apartamentos 4, 5, habitaciones y apartamentos con jardín - en habitaciones secas piso granito porcelana 80/80 En áticos - cubiertas de suelo en habitaciones secas - porcelana granito 80/80 (para suelos de 3-4 piezas) porcelana granito 100/100 (para pisos de 5-6 piezas) Acceso al jardín terraza En algunos áticos - preparación de un Jacuzzi En apartamentos y áticos con jardín - un punto de gas

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Ascalón, Israel
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