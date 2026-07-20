  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Proche mer kerem hateimanim

Barrio residencial Proche mer kerem hateimanim

Tel-Aviv, Israel
de
$2,94M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 38339
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Zrubavel, 10

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento en venta en Tel-Aviv, cerca del Hotel Mandarin y a 2 pasos del mar! 5a planta con ascensor. 3 habitaciones, 2 baños. 90m2 + 14m2 terraza. Mamad. Un estacionamiento. 3 exposiciones. Renovado y amueblado. Precio: 8.950.000

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Rare penthouse rue calme 3 5 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$3,69M
Barrio residencial Superbe penthouse proche mer vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$3,18M
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$909,216
Barrio residencial Bel immeuble classe rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$1,80M
Barrio residencial Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$2,51M
Está viendo
Barrio residencial Proche mer kerem hateimanim
Tel-Aviv, Israel
de
$2,94M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne occasion
Tel-Aviv, Israel
de
$1,640
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Barrio residencial Calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Barrio residencial Calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Barrio residencial Calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Barrio residencial Calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Barrio residencial Calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,69M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Barrio residencial Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Barrio residencial Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Barrio residencial Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Barrio residencial Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Mostrar todo Barrio residencial Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Barrio residencial Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Jerusalén, Israel
de
$882,320
Apartamento en venta en Jerusalén, en el distrito de Kiryat Yovel. En las actuaciones de Tama 38/2. Primera planta. 3 habitaciones (4 habitaciones originalmente). 85 m2. Posibilidad de crear una unidad de alquiler. Después del Tama 38/2: el apartamento hará 113 m2 + terraza + aparcamiento + …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir